International de pétanque Le Paoli L’Île-Rousse
International de pétanque Le Paoli L’Île-Rousse jeudi 18 septembre 2025.
International de pétanque Le Paoli
Place Paoli L’Île-Rousse Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-18
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-18
Cette année, venez assister et participer au 13e International de pétanque Le Paoli à L’Ile-Rousse.
Un rendez-vous à ne pas rater pour tous les amoureux de la pétanque.
.
Place Paoli L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 23 80 34 02
English :
This year, come and take part in the 13th International de pétanque Le Paoli in L’Ile-Rousse.
A not-to-be-missed event for all pétanque lovers.
German :
Dieses Jahr können Sie das 13. Internationale Pétanque-Spiel Le Paoli in L’Ile-Rousse besuchen und daran teilnehmen.
Ein Termin, den Sie für alle Liebhaber des Boulespiels nicht verpassen sollten.
Italiano :
Quest’anno, venite a partecipare alla 13ª edizione dell’International de pétanque Le Paoli a L’Ile-Rousse.
Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di pétanque.
Espanol :
Este año, participe en el 13º Torneo Internacional de Petanca Le Paoli en L’Ile-Rousse.
Una cita ineludible para todos los aficionados a la petanca.
L’événement International de pétanque Le Paoli L’Île-Rousse a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne