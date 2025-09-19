International de pétanque Le Paoli L’Île-Rousse

Cette année, venez assister et participer au 13e International de pétanque Le Paoli à L’Ile-Rousse.

Un rendez-vous à ne pas rater pour tous les amoureux de la pétanque.

Place Paoli L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 23 80 34 02

English :

This year, come and take part in the 13th International de pétanque Le Paoli in L’Ile-Rousse.

A not-to-be-missed event for all pétanque lovers.

German :

Dieses Jahr können Sie das 13. Internationale Pétanque-Spiel Le Paoli in L’Ile-Rousse besuchen und daran teilnehmen.

Ein Termin, den Sie für alle Liebhaber des Boulespiels nicht verpassen sollten.

Italiano :

Quest’anno, venite a partecipare alla 13ª edizione dell’International de pétanque Le Paoli a L’Ile-Rousse.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di pétanque.

Espanol :

Este año, participe en el 13º Torneo Internacional de Petanca Le Paoli en L’Ile-Rousse.

Una cita ineludible para todos los aficionados a la petanca.

