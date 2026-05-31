International Hip-Hop Battles & Initiation, Espace culturel du Bois-Des-Arts, Thônex

International Hip-Hop Battles & Initiation Samedi 5 septembre, 12h30 Espace culturel du Bois-Des-Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T12:30:00+02:00 – 2026-09-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T12:30:00+02:00 – 2026-09-05T22:30:00+02:00

La Ville de Thônex, en collaboration avec Break the limite, crée un événement fédérateur qui rassemble la scène suisse et européenne autour de battles de haut niveau, tout en mettant en lumière les talents locaux.

Ouvert à toutes et à tous, l’événement permet au grand public de découvrir gratuitement les battles dans une ambiance conviviale, inclusive et accessible. Une attention particulière est portée à la transmission : des ateliers d’initiation sont proposés dès 4 ans pour permettre aux plus jeunes de découvrir les fondamentaux du hip-hop, du break et des all styles. Une catégorie -18 ans valorise également la nouvelle génération et encourage l’émergence des jeunes talents.

Avec au programme compétitions, performances, DJ sets et ateliers participatifs:

12h30-15h: Préselection

15h-16h: Initiation de danse dès 4 ans

16h-21h: Battles

21h-22h30: Jam session

Espace culturel du Bois-Des-Arts

Samedi 5 septembre

⏰ De 12h30 à 22h30

Tout public (initiation dès 4 ans)

Gratuit

Espace culturel du Bois-Des-Arts Chemin du Bois-Des-Arts 62 Thônex 1226 Genève

La Suisse, et particulièrement Genève, regorge de danseurs talentueux.

Juliette Mauler