International Lille Tattoo Convention

1 Bd des Cités Unies Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-25

Créée en 2016, l’International Lille Tattoo Convention figure parmi les plus importantes conventions de tatouage en Europe, en nombre d’exposants et de visiteurs.​

L’évènement a réuni l’an dernier 16 000 visiteurs. Cette année, du 23 au 25 janvier, la convention, organisée par Lille Grand Palais et Millénium Events & Com, rassemblera 500 tatoueurs sélectionnés sur la scène nationale et internationale. La programmation de cet évènement dédié aux cultures urbaines fera aussi la part belle aux propositions audacieuses d’artistes, de personnalités, et de créateurs inspirés par les cultures urbaines.

Créée en 2016, l’International Lille Tattoo Convention figure parmi les plus importantes conventions de tatouage en Europe, en nombre d’exposants et de visiteurs.​

L’évènement a réuni l’an dernier 16 000 visiteurs. Cette année, du 23 au 25 janvier, la convention, organisée par Lille Grand Palais et Millénium Events & Com, rassemblera 500 tatoueurs sélectionnés sur la scène nationale et internationale. La programmation de cet évènement dédié aux cultures urbaines fera aussi la part belle aux propositions audacieuses d’artistes, de personnalités, et de créateurs inspirés par les cultures urbaines. .

1 Bd des Cités Unies Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 15 16 communication@lillegp.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Established in 2016, the International Lille Tattoo Convention is one of the largest tattoo conventions in Europe, in terms of number of exhibitors and visitors.?

Last year, the event attracted 16,000 visitors. This year, from January 23 to 25, the convention, organized by Lille Grand Palais and Millénium Events & Com, will bring together 500 tattoo artists selected from the national and international scene. The program of this event dedicated to urban cultures will also feature bold proposals from artists, personalities and designers inspired by urban cultures.

L’événement International Lille Tattoo Convention Lille a été mis à jour le 2026-01-20 par Hauts-de-France Tourisme