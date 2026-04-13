International Meeting Swann Oberson (IMSO) – Piscine des Vernets, Centre sportif des Vernets, Les Acacias

International Meeting Swann Oberson (IMSO) – Piscine des Vernets 15 – 17 mai Centre sportif des Vernets

Qualifications matin CHF 10.- // Finales soir CHF 15.- // Pass journée CHF 18.- // Pass Finales CHF 30.- // Pass compétition CHF 40.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T13:30:00+02:00 – 2026-05-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Le Meeting International Swann Oberson (IMSO) fait son grand retour à Genève du 15 au 17 mai 2026, à la piscine des Vernets.

Cet événement international majeur rassemblera un plateau exceptionnel de nageurs parmi les meilleurs au monde, avec la présence de champions olympiques, champions du monde et recordmen internationaux.

Cette édition revêt un enjeu particulier puisqu’elle offrira également la possibilité de se qualifier directement pour les Championnats du monde de natation 2026 à Pékin.

Une occasion unique pour le public genevois d’assister, au plus près du bassin, à une compétition de très haut niveau dans une ambiance sportive et familiale.

Lieu : Piscine des Vernets, Genève

Dates : 15–16–17 mai 2026

https://www.rts.ch/sport/2025/video/natation-noe-ponti-sui-et-roman-mityukov-sui-se-defient-sur-le-50m-brasse-28888032.html

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/natation-le-public-genevois-a-vibre-pour-noe-ponti-et-roman-mityukov?urn=urn:rts:video:20f4abd9-b8a0-3b41-b75f-b25680284cb6

Centre sportif des Vernets Rue Hans-WILSDORF 4, 1227 Les Acacias Les Acacias 1200 +41 22 418 40 00 [{« type »: « link », « value »: « https://www.natation-nsg.com/evenements/ »}] [{« link »: « https://www.rts.ch/sport/2025/video/natation-noe-ponti-sui-et-roman-mityukov-sui-se-defient-sur-le-50m-brasse-28888032.html »}, {« link »: « https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/natation-le-public-genevois-a-vibre-pour-noe-ponti-et-roman-mityukov?urn=urn:rts:video:20f4abd9-b8a0-3b41-b75f-b25680284cb6 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/sports/centre-sportif-vernets/

Du 15 au 17 mai 2026 aux Vernets, Genève accueille le Meeting International Swann Oberson : champions olympiques, recordmen et compétition qualificative pour les Mondiaux.

Manon Gilbert