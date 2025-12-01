International Mountain Day Conférence de Pierre René sur les glaciers

Maison de la Montagne, Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées

13 décembre 2025, 14:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Évolution & enjeux climatiques avec le glaciologue Pierre René.

Informations et inscription www.maisondelamontagne.org

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Climate change and challenges with glaciologist Pierre René.

Information and registration: www.maisondelamontagne.org

