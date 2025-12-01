International Mountain Day Conférence de Pierre René sur les glaciers Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Évolution & enjeux climatiques avec le glaciologue Pierre René.
Informations et inscription www.maisondelamontagne.org
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
Climate change and challenges with glaciologist Pierre René.
Information and registration: www.maisondelamontagne.org
L’événement International Mountain Day Conférence de Pierre René sur les glaciers Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-12-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65