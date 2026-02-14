International musical dart cup, le musical, Lille

International musical dart cup Mardi 24 février, 19h00 le musical Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T19:00:00+01:00 – 2026-02-24T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T19:00:00+01:00 – 2026-02-24T23:30:00+01:00

L’Internationale Musical Dart Cup revient pour désigner le nouveau meilleur joueur de fléchettes mondial !

C’est gratuit et on vous fait gagner des goodies

Alors venez vous entrainer le plus tôt possible pour remporter ce prix tant désiré et pourquoi pas représenter le Musical dans d’autres tournoi !

Règles:

– Une inscription par joueur (pas d’équipe) sur place le soir même

– Pour le style de jeu ce sera un wild criquet.

– Le style de tournoi sera un tournoi simple avec looser bracket (il faudra perdre 2x) s’il y a moins de 13 joueurs sinon ce sera sans.

– Inscription jusqu’à 19h.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]

L’Internationale Musical Dart Cup revient pour désigner le nouveau meilleur joueur de fléchettes mondial ! C’est gratuit et on vous fait gagner des goodies

Le Musical