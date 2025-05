International Rezé Football – Stade Léo Lagrange Rezé, 21 mai 2025 07:28, Rezé.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 –

Gratuit : oui Tout public

Un tournoi gratuit attendu chaque année par les Rezéennes et Rezéens qui y découvrent les espoirs du ballon rond dans la catégorie U17. Sa particularité : réunir des équipes féminines et masculines issues de clubs locaux, mais aussi nationaux et étrangers.Seront en lice cette année des formations venant des États-Unis, d’Irlande, du Togo, d’Espagne et de Roumanie, ainsi que le FC Rezé. Venez les encourager !+ INFOS

Stade Léo Lagrange Château de Rezé Rezé 44400