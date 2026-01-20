International Ski Pro Day by Helly Hansen Sommet de la télécabine des Villards Bourg-Saint-Maurice
International Ski Pro Day by Helly Hansen Sommet de la télécabine des Villards Bourg-Saint-Maurice mardi 10 février 2026.
International Ski Pro Day by Helly Hansen
Sommet de la télécabine des Villards Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-02-10 16:30:00
Date(s) :
2026-02-10
Le 10 février 2026, le Domaine de Montagne Les Arcs Peisey-Vallandry accueille l’ISPD International Ski Patrol Day by Helly Hansen.
.
Sommet de la télécabine des Villards Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 04 25 03 contact.ads@compagniedesalpes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : International Ski Pro Day by Helly Hansen
On February 10th, 2026, the Les Arcs Peisey-Vallandry Mountain Area will host the ISPD: International Ski Patrol Day by Helly Hansen.
L’événement International Ski Pro Day by Helly Hansen Bourg-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-01-20 par Compagnie des Alpes