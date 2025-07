International Student’s Day 2025 CMI Rennes Rennes

International Student’s Day 2025 CMI Rennes Rennes Jeudi 4 septembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite, strictement réservée aux étudiants internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Etudiants et doctorants internationaux, vous avez choisi de venir étudier à Rennes pour la rentrée de septembre 2025 ? Ne manquez pas l’ISD – International Students’ Day, VOTRE journée d’accueil.

Bienvenue à Rennes !

Pour célébrer la rentrée, le CMI Rennes organise, le jeudi 4 septembre de 13h à 18h30, la douzième édition de son événement d’accueil des étudiants internationaux : [l’International Students’ Day](https://cmi.univ-rennes.fr/actualites/rentree-2025-international-students-day-et-mois-de-laccueil) !

Cet événement regroupe toutes les informations nécessaires à votre installation en France, ainsi que des nombreuses activités et cadeaux.

**Au programme :**

* **Sessions d’information** en continu « Qu’est-ce que le CMI et que peut-il faire pour moi pendant mon séjour à Rennes ? »

* Remise du **pack d’accueil**

* **Forum des partenaires :** le CROUS, la CAF, la CPAM, les services universitaires, les partenaires culturels et de transports ainsi que les associations seront présentes pour vous donner tous les renseignements nécessaires à votre installation et votre vie à Rennes

* **Jeux et défis « survivre à Rennes »** : un atelier ludique interculturel pour avoir les bases de ce qu’il vous est conseillé de faire ou de ne pas faire en France pour bien commencer votre année !

* **Visites du centre historique** de Rennes : découvrez votre ville d’adoption et son histoire avec les guides de l’office de tourisme

* Et aussi : espace de détente et jeux d’extérieur, animations, cabine photo, rafraîchissements, réservation des spectacles et excursions

Jetez un oeil aux photos de l’ISD [2024](https://cmi.univ-rennes.fr/actualites/retour-sur-linternational-students-day-2024)

Evénement strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheur internationaux des [établissements membres du CMI Rennes](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires)

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine