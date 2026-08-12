Informations pratiques

International Students’ Day CMI Rennes Rennes Jeudi 3 septembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

La journée d’accueil des étudiants et doctorants internationaux à Rennes

Bienvenue à Rennes !

Pour célébrer la rentrée, le CMI Rennes organise, le jeudi 3 septembre de 13h à 18h30, la treizième édition de son événement d’accueil des étudiants internationaux : l’International Students’ Day !

Cet événement regroupe toutes les informations nécessaires à votre installation en France, ainsi que des nombreuses activités et cadeaux.

### **Au programme :**

* **Sessions d’information en continu** « Qu’est-ce que le CMI et que peut-il faire pour moi pendant mon séjour à Rennes ? »

* **Remise du pack d’accueil**

* **Forum des partenaires :** le CROUS, la CAF, la CPAM, les services universitaires, les partenaires culturels et de transports ainsi que les associations seront présentes pour vous donner tous les renseignements nécessaires à votre installation et votre vie à Rennes

* **Jeux et défis « survivre à Rennes »** **:** un atelier ludique interculturel pour avoir les bases de ce qu’il vous est conseillé de faire ou de ne pas faire en France pour bien commencer votre année !

* **Visites du centre historique de Rennes** : découvrez votre ville d’adoption et son histoire avec les guides de l’office de tourisme

* **Et aussi :** espace de détente et jeux d’extérieur, animations, cabine photo, rafraîchissements, réservation des spectacles et excursions

### Informations pratiques

**Quand :** le jeudi 3 septembre 2026 de 13h à 18h30

**Où :** au CMI Rennes ! Place Paul Ricoeur, en plein centre de Rennes

Station de métro (ligne A) : Charles de Gaulle

Bus C2, C3, 54, 55, 56 : arrêt Charles de Gaulle

Bus C1 / 11 : arrêt Liberté

**Qui peut participer ?** Les étudiants et doctorants internationaux des [établissements membres du CMI Rennes](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires).

**Doit-on s’inscrire ?** Non ! L’entrée est libre, venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-03T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-03T18:30:00.000+02:00

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CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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