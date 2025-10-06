International trial indoor Champion’s Cup

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 15 – 15 – 45 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Un rendez-vous incontournable pour vivre toute la magie du trial indoor et du spectacle moto !

Une compétition unique dans un décor thème insolite style JEU VIDEO où s’affrontent les meilleurs pro-riders de la planète, dont par exemple la légende espagnole Adam Raga, 6 fois champion du monde, Arnau Farré ou notre Français Pablo Echene…

Aux côtés de ces stars, les plus grands espoirs de la catégorie 125 cm³ représenteront leurs nations les Français Ivan Alzial, Théo Flourette, ou encore l’Allemand Marco Laure, à seulement 15 ans, déjà promis à un grand avenir.

Une compétition internationale par équipe, portée par un spectacle de jeu de lumières et d’adrénaline.

Pour couronner la soirée un ticket, deux shows !

Découvrez aussi la mythique Boule de la mort, ‘’ AU CENTRE DU GLOBE ‘’ où les motos défient les lois de la gravité dans une sphère d’acier. 15 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A not-to-be-missed event to experience the magic of indoor trials and motorcycle shows!

L’événement International trial indoor Champion’s Cup Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY