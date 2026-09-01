INTERNATIONALES DE LA GUITARE Lunel
mercredi 30 septembre 2026 · Lunel
Informations pratiques
Lunel
INTERNATIONALES DE LA GUITARE
Avenue des Abrivados Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
LE MYSTÈRE DU COLIBRI TOUT PUBLIC
Comédie musicale, pop et écolo
MER. 30 SEPT
15H
LUNEL
Salle Georges Brassens
Cette année, les Internationales de la Guitare ont le plaisir d’inviter les enfants et leurs familles à découvrir une comédie musicale pop, écolo et conviviale dans la Salle Georges Brassens Le Mystère du Colibri !
On y raconte qu’un minuscule colibri a tenté, un jour, d’éteindre un immense incendie en transportant des gouttes d’eau dans son tout petit bec. Curieuse de découvrir la vérité, la capitaine Bonnie embarque son équipage vers une île mystérieuse peuplée d’animaux chanteurs, où chacun devra unir ses forces pour relever un défi extraordinaire. Porté par trois musiciens-comédiens qui interprètent en live une musique pop originale, Le Mystère du Colibri est un spectacle drôle, poétique et plein d’énergie.
Une aventure musicale qui sensibilise petits et grands à l’écologie avec humour, chansons et émerveillement.
À partir de 6 ans.
La veille du spectacle, deux représentations seront proposées aux élèves des écoles primaires de Lunel.
LINE UP
Laurène Parent Chant
Théo Chapira Chant, Basse
Felix Gros Chant, Guitare .
Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 66 36 55
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English :
THE MYSTERY OF THE HUMMINGBIRD? FOR ALL AGES
Musical comedy, pop, and eco-friendly
L’événement INTERNATIONALES DE LA GUITARE Lunel a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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