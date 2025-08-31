Internationaux de Tennis de la ville de Bagnères de Bigorre Courts des Thermes Bagnères-de-Bigorre

Internationaux de Tennis de la ville de Bagnères de Bigorre

Courts des Thermes, Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-08-31

fin : 2025-09-07

2025-08-31

Internationaux de tennis de Bagnères de Bigorre.

Programmation en cours

Animations gratuites Mini tennis jeux

Accès libre au village du tournoi

Restauration sur place avec le restaurant « Saveurs nature et traditions »

Entrée gratuite pour tous les match

Sur toute la semaine des tickets de tombola sont en vente auprès des ramasseurs de balles ou au village du tournoi. .

contact.itf.b2b@gmail.com

English :

Bagnères de Bigorre International Tennis Tournament.

Program in progress

German :

Internationales Tennisturnier in Bagnères de Bigorre.

Laufende Programmierung

Italiano :

Torneo internazionale di tennis di Bagnères de Bigorre.

Programma in corso

Espanol :

Torneo Internacional de Tenis de Bagnères de Bigorre.

Programa en curso

