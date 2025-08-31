Internationaux de Tennis de la ville de Bagnères de Bigorre Courts des Thermes Bagnères-de-Bigorre
Internationaux de Tennis de la ville de Bagnères de Bigorre Courts des Thermes Bagnères-de-Bigorre dimanche 31 août 2025.
Internationaux de Tennis de la ville de Bagnères de Bigorre
Courts des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-08-31
Internationaux de tennis de Bagnères de Bigorre.
Programmation en cours
Animations gratuites Mini tennis jeux
Accès libre au village du tournoi
Restauration sur place avec le restaurant « Saveurs nature et traditions »
Entrée gratuite pour tous les match
Sur toute la semaine des tickets de tombola sont en vente auprès des ramasseurs de balles ou au village du tournoi. .
Courts des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.itf.b2b@gmail.com
English :
Bagnères de Bigorre International Tennis Tournament.
Program in progress
German :
Internationales Tennisturnier in Bagnères de Bigorre.
Laufende Programmierung
Italiano :
Torneo internazionale di tennis di Bagnères de Bigorre.
Programma in corso
Espanol :
Torneo Internacional de Tenis de Bagnères de Bigorre.
Programa en curso
L’événement Internationaux de Tennis de la ville de Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-08-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65