INTERNET, LE PLUS GROS POLLUEUR DE LA PLANÈTE ? TIERS- LIEU CULTUREL Roques

INTERNET, LE PLUS GROS POLLUEUR DE LA PLANÈTE ?

Aujourd’hui, chaque message envoyé, chaque vidéo regardée, chaque photo stockée en ligne consomme de l’énergie.

Ces gestes numériques, que nous répétons des milliers de fois par jour, semblent immatériels… mais ils reposent sur une gigantesque infrastructure physique centres de données, câbles sous-marins, réseaux télécoms, terminaux connectés. Cette exposition invite à découvrir l’envers du décor d’Internet et à comprendre ce que l’on appelle l’empreinte environnementale de la data une pollution invisible, mais bien réelle. Dans le cadre du Digital Cleanup Day.

Today, every message sent, every video watched, every photo stored online consumes energy.

