INTERPRETATION « CHANSIGNE » PAR LANGRES SIGNES

PLACE DES BAINS Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Tout public

Interprétation chansigne par l’association Langres Signes. Un concert de chansignes, chansons interprétées en langue des signes françaises. Ces représentations ne sont pas de simples traductions en LSF de textes musicaux mais une appropriation personnelle et artistique des chansigneurs. Cette année, Langres Signes a choisi des chansons sur le thème de la femme, la mère.

Gratuit. Place des bains (en cas de pluie, repli à l’Office de tourisme). .

PLACE DES BAINS Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

