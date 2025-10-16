INTERPRÉTATION MUSICALE DU FILM DE BUSTER KEATON « SHERLOCK JUNIOR » – PIERRE BOESPFLUG Cité Radieuse Val-de-Briey Val de Briey

INTERPRÉTATION MUSICALE DU FILM DE BUSTER KEATON

Entrée gratuite – Sur réservation

Début : 2025-10-16T18:30 – 2025-10-16T19:30

Fin : 2025-10-16T18:30 – 2025-10-16T19:30

Ciné-Concert

Pierre Boespflug, piano et composition

Spectacle tout public.

Le film, d’une durée de 50 minutes, extrêmement attrayant, traite de l’œuvre cinématographique de façon décalée, drôle et poétique, à la manière d’une enquête policière menée de main de maître par Buster Keaton lui-même.

lapremiererue@gmail.com – 03 82 20 28 55

