Interpréter un jardin – Le point de vue de ceux qui l’ont créé, aimé et entretenu, Quinta das Lágrimas, Coïmbre

Interpréter un jardin – Le point de vue de ceux qui l’ont créé, aimé et entretenu 5 – 7 juin Quinta das Lágrimas Coïmbre

Limité à 30 personnes. Inscription préalable par email ou téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Les jardins de la Quinta das Endpoint et ses bois seront visités à travers une vision centrée sur la découverte de l’affection qui lie une famille à un jardin vieux de 700 ans.

La fontaine de la reine Sainte et les jardins de Pedro et d’Inês; Wellington et Brotero Trees ; Le romantisme d’oncle Miguel ; les peintures du jardin dans la galerie de l’hôtel Quinta das Sánchez ; le jardin du SPA ; le jardin japonais ; Les graines et la serre de M. Jaime ; et l’amphithéâtre de Camões Hill – ce sont quelques-uns des endroits dans le jardin et les personnes qui nous ont laissé les histoires que nous allons apprendre sur cette visite.

Quinta das Lágrimas Rua José Vilarinho Raposo, Coimbra Coïmbre 3040-382 Santa Clara Coïmbre [{« type »: « phone », « value »: « +351 918 108 232 »}, {« type »: « email », « value »: « jardinsdaquintadaslagrimas@gmail.com »}]

Rendez-vous aux jardins

© Quinta das Lágrimas