Interstice, par Le Banc des Copépodes ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 28 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Égaré dans un monde de béton, stérile et sans issue, l’humain rêve. D’étranges créatures ligneuses s’immiscent dans son quotidien. Que lui veulent-elles ?

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Le Banc des Copépodes pour « Interstice », une création collective de théâtre gestuel et marionnettes.

* Tarifs : 6 €. 4 €

* Durée : 1h

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T21:30:00.000+01:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/un-fil-a-la-patte-ven-14-nov-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine