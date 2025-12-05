]Interstice[1000 Caen Caen

]Interstice[1000 5 – 21 décembre 2025 Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T08:00:00 – 2025-12-05T19:00:00

Fin : 2025-12-21T08:00:00 – 2025-12-21T19:00:00

Pour les 1000 ans de la ville, le festival ]Interstice[ se met aux couleurs du Millénaire avec une édition augmentée avec un parcours dans la ville, des focus internationaux, des soirées performances et la publication d’un « Livre des inclassables ».

Caen Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Festival d’art numérique Projet Art/Science

SeverinSmith