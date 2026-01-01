Interstices – Art urbain à Hong Kong Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 14:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite

L’art urbain, par son appropriation spontanée de l’espace public, questionne de manière universelle les codes de nos sociétés. Cette prise de liberté inhérente à sa pratique remet en question les notions de propriété privée, de code d’urbanisme, d’architecture, de publicité… Sa spontanéité lui donne un pendant politique et sociétal par nature sans forcément en être la raison principale. Cette exposition s’interroge sur la manière dont ça se passe à Hong Kong. Dans cette ville où chaque mètre carré est optimisé, où l’urbanisme est millimétré, quelle place reste-t-il pour l’art urbain ? La relative liberté d’expression permet-elle l’existence d’interventions spontanées ? Comment les habitants s’emparent-ils de l’espace public ? Reste-t-il à Hong Kong des interstices dans lesquels se faufiler ? Plus d’informations sur l’exposition : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/interstices-art-urbain-hong-kong/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



