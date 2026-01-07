Interstices, Art urbain à Hong Kong – Visite guidée Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 18:30 – 19:30

Gratuit : non Sur réservation auprès de Cosmopolis : tél. 02 52 10 82 00

Sarah Marouani (Plus de Couleurs) vous propose une plongée dans l’exposition Interstices, Art urbain à Hong Kong pour vous faire découvrir des parcours d’artistes hongkongais, des regards d’artistes français sur l’archipel et des installations spécialement créées pour l’exposition à l’espace Cosmopolis.La coordonnatrice de l’événement vous proposera également d’échanger sur la situation géopolitique de Hong Kong ainsi que sur la Révolution des Parapluies.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire

