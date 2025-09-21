Intervalles – Conversation partagée artiste + chercheur TU-Nantes Nantes

Intervalles – Conversation partagée artiste + chercheur TU-Nantes Nantes vendredi 16 janvier 2026.

Performance entre danse et astrophysique Il aura fallu une rencontre fortuite des lignes de l’univers, celles de la pierre de lave et de la météorite, mais aussi celle de Laurent et Roland, celle des spectateurs et du danseur, pour que ce spectacle ait lieu, aux confins de la danse et de l’astronomie. « Intervalles » prend la forme d’une performance entre danse et astrophysique, une traduction par la danse de la rencontre entre une matière terrestre (la lave) et une matière extra-terrestre (la météorite). Entre ces deux matières, entre ces deux dimensions, quel est l’espace qui les sépare ? Et entre les corps d’un spectateur et d’un danseur, le temps d’un spectacle, quel est l’espace qui les rassemble ? « Intervalles » est une conversation partagée entre un artiste et un chercheur, entre les arts vivants et les sciences, imaginée par le TU. Chaque saison, le TU invite des chercheurs artistes et scientifiques à partager un terrain commun pour composer une publication sensible et innovante de leurs recherches. Une exploration de nouveaux imaginaires des savoirs. Laurent Cebe, danseur et Roland Lehoucq , astrophysicienInterpretation : Laurent Cebe Tout public à partir de 8 ans, famille Représentations du 13 au 16 janvier 2026 Dans le cadre du festival de danse Trajectoires

