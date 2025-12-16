Intervalles – Conversation partagée Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 00:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Danse et astrophysiqueSolo chorégraphique dansé et créé par Laurent Cebe, en collaboration avec l’astrophysicien Roland Lehoucq, en partenariat avec le TU Nantes dans le cadre du festival IDÉAL, arts vivants, sciences et essaisCette conversation partagée entre un artiste et un chercheur prend la forme d’une performance entre danse et astrophysique, traduisant en vocabulaire chorégraphique l’histoire de la matière, terrestre (lave) et extraterrestre (météorite), et menant à une réflexion sur ce qu’il se passe entre le spectateur et le danseur le temps d’un spectacle. Mouvements et savoirs se mêlent à l’humour et à l’absurde, les paroles de Roland Lehoucq gravitent autour de Laurent Cebe, dans un univers de cailloux bleus, d’astéroïdes, de danse et de mélodies. Une approche sensible, sincère et accessible de l’astronomie, où les spectateurs n’ont pas besoin d’être savants pour voyager dans la voie lactée.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/