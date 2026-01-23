Intervalles Festival de musique de chambre Esplanade Erasme Dijon
Intervalles Festival de musique de chambre Esplanade Erasme Dijon mardi 10 février 2026.
Intervalles Festival de musique de chambre
Esplanade Erasme Atheneum Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-10 19:00:00
fin : 2026-02-10 20:30:00
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13
Temps fort de la saison, l’ESM vous présente Intervalles, son festival de musique de chambre !
Du classique au contemporain, les étudiants de l’ESM s’approprient, expriment et affinent leur approche de tous les répertoires de musique de chambre. Retrouvez-les tout au long du festival lors de 6 concerts à l’atheneum, autour des œuvres des artistes qui ont façonné l’histoire de la musique classique et de l’art lyrique.
Le programme complet du festival sera disponible à partir de la fin du mois de janvier. .
Esplanade Erasme Atheneum Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 57 72 76 elena.pento@ube.fr
