Intervalles Festival de musique de chambre Esplanade Erasme Dijon

Intervalles Festival de musique de chambre

Esplanade Erasme Atheneum Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:00:00

fin : 2026-02-10 20:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Temps fort de la saison, l’ESM vous présente Intervalles, son festival de musique de chambre !

Du classique au contemporain, les étudiants de l’ESM s’approprient, expriment et affinent leur approche de tous les répertoires de musique de chambre. Retrouvez-les tout au long du festival lors de 6 concerts à l’atheneum, autour des œuvres des artistes qui ont façonné l’histoire de la musique classique et de l’art lyrique.

Le programme complet du festival sera disponible à partir de la fin du mois de janvier. .

Esplanade Erasme Atheneum Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 57 72 76 elena.pento@ube.fr

