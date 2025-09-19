INTERVENTION-ATELIER SCOLAIRE : « RENOUVELLEMENT DU LABEL Ville d’Art et d’Histoire (VAH) » 97320 Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni

INTERVENTION-ATELIER SCOLAIRE : « RENOUVELLEMENT DU LABEL Ville d’Art et d’Histoire (VAH) » Vendredi 19 septembre, 08h00 97320 Saint-Laurent du Maroni Guyane

Places limitées à une classe de 4ème ou lycée. Réservation sur inscription

La ville de Saint-Laurent du Maroni est labellisée Ville d’Art et d’Histoire (VAH). Grâce à ce label, de nombreux jeunes de Saint-Laurent participe au cours de leur scolarité à des activités sur la connaissance du patrimoine culturel, sur la création artistique contemporaine ou encore à des activités de pratique artistique. 20 ans après la labellisation, un bilan doit être fait de ces activités pour en déterminer les points forts et les points faibles, et de là améliorer ou trouver de nouvelles idées pour l’avenir. Céline Frémaux, en tant que prestataire, accompagne la mairie de Saint-Laurent du Maroni dans son projet de renouvellement du label VAH. Elle fera participer les élèves à la réflexion sur les évolutions à intégrer au projet de labellisation VAH 2026-2036. Dans le cadre de cette rencontre-atelier, les scolaires auront l’opportunité de découvrir le dispositif VPAH et apporter leur pierre à l’édifice grâce aux échanges et leur point de vue sur l’évolution de la commune de Saint-Laurent du Maroni pour les années à venir.

Ville de Saint-Laurent du Maroni