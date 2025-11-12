Intervention au Lycée Professionnel Louis Blériot Lycée Louis Blériot Suresnes

Intervention au Lycée Professionnel Louis Blériot Mercredi 12 novembre, 10h00 Lycée Louis Blériot Hauts-de-Seine

Au programme :

– Présentation des activités & métiers/opportunités de carrières aux élèves

– Atelier expert : témoignage d’un collaborateur, à travers un retour d’expérience d’un technicien ou apprenti (présentation de son parcours scolaire & professionnel)

– Appui du professionnel à l’apprentissage du savoir-être et « »codes » » lors d’entretiens de recrutements

– Échanges : Questions – réponses

– Actions de « pré-sourcing » stages et alternance : dans le cadre des périodes de stages en milieu professionnel/ou apprentissage (Les élèves intéressés et qui souhaiteraient postuler chez VEOLIA : CV et lettres de motivations vous seront transmises par leurs soins) »

Lycée Louis Blériot 67 Rue de Verdun, 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Écluse-Belvédère Hauts-de-Seine Île-de-France

A la rencontre des lycéens en 1ére Bac Pro ICCER (Installation Climatisation Chauffage et Énergie Renouvelable) du Lycée Professionnel Louis Blériot métier formation