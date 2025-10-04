Intervention autour de l’exposition « Pandémie et biodiversité » La Volvi’tech Volvic

Intervention autour de l’exposition « Pandémie et biodiversité » La Volvi’tech Volvic samedi 4 octobre 2025.

Intervention autour de l’exposition « Pandémie et biodiversité » Samedi 4 octobre, 10h00 La Volvi’tech Puy-de-Dôme

Gratuit – Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

La Volvi’tech propose une animation sur le thème de la biodiversité à Volvic :

Intervention en continu et sans inscription de 10h à 13h autour de l’exposition « Pandémie et biodiversité » proposée par Céline Madeuf, diplômée de l’École supérieure des agricultures (exposition présentée jusqu’au 14 octobre)

La Volvi’tech 9 Rue des Ecoles, 63530 Volvic, France Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0463632180 https://www.ville-volvic.fr/la-volvitech Située derrière la mairie, La Volvi’tech, la nouvelle médiathèque de la ville de Volvic, se veut être un véritable espace de vie pour tous.

Disposant de quelques 18 000 documents (fictions mais aussi documentaires, livres pratiques, bandes dessinées, albums jeunesse, revues, DVD, CD audio..) ainsi que de ressources numériques en ligne (films, musique, livres, méthodes de langues, soutien scolaire..), d’un coin presse, d’un auditorium, d’un espace cocon réservé aux 0-3 ans ou encore d’une salle gaming et jeux de société, la Volvi’tech couvre les envies des petits comme des grands.

La Volvi’tech propose une animation sur le thème de la biodiversité à Volvic :

Double hélice