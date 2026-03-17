Intervention d’Ammonite 50 dans l’exposition Le monde fascinant des fossiles OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague

Intervention d’Ammonite 50 dans l’exposition Le monde fascinant des fossiles

OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Paul Jean, président de l’association Ammonite 50 sera présent dans l’exposition pour présenter un atelier de dégagement de fossiles et répondre aux questions des visiteurs.

Gratuit et sans réservation. .

OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89 letourp@lahague.com

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English : Intervention d’Ammonite 50 dans l’exposition Le monde fascinant des fossiles

L’événement Intervention d’Ammonite 50 dans l’exposition Le monde fascinant des fossiles La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche