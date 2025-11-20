Intervention en classe du Poulpe Français lycée georges braque Argenteuil

Intervention en classe du Poulpe Français Jeudi 20 novembre, 09h00 lycée georges braque Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T12:30:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T12:30:00

lycée georges braque 95100 Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Spécialisé en communication pour le retail, le luxe et la décoration, le président fondateur du groupe viendra partager et échanger sur son expérience au lycée Georges Braque d’Argenteuil