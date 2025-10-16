Intervention en classe Place Saint-Nicolas Bastia Bastia

Intervention en classe Place Saint-Nicolas Bastia Bastia jeudi 16 octobre 2025.

Intervention en classe Jeudi 16 octobre, 14h00 Place Saint-Nicolas Bastia Haute-Corse

Réservation de l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T16:00:00

Fin : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T16:00:00

Intervention d’un médiateur dans les classes de maternelle et de primaire des écoles de Bastia nouvellement labellisées « Architecture Contemporaine Remarquable ».

Action de sensibilisation à l’architecture à travers un atelier dynamique et ludique.

Action réservée aux classes dédiées.

Place Saint-Nicolas Bastia place Saint Nicolas Bastia Bastia 20200 Haute-Corse Corse

Intervention d’un médiateur dans les classes de maternelle et de primaire des écoles de Bastia nouvellement labellisées « Architecture Contemporaine Remarquable ».

©J.-A.Bertozzi