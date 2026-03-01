Intervention L’amour de la langue française

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Né d’un père auteur dramatique et journaliste, Philippe Ouzounian grandit parmi 4 500 livres.

Comédien et entrepreneur de spectacle, il traque les fautes d’orthographe avec passion. Défenseur de l’accent circonflexe et du point-virgule, il célèbre la langue française.

Venez échanger avec lui !

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

Born to a playwright and journalist, Philippe Ouzounian grew up surrounded by 4,500 books.

An actor and showman, he hunts down spelling mistakes with a passion. An advocate of the circumflex accent and the semicolon, he celebrates the French language.

Come and chat with him!

