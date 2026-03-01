Intervention L’amour de la langue française Descartes
Intervention L’amour de la langue française Descartes jeudi 12 mars 2026.
Intervention L’amour de la langue française
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12 20:30:00
Date(s) :
2026-03-12
Né d’un père auteur dramatique et journaliste, Philippe Ouzounian grandit parmi 4 500 livres.
Comédien et entrepreneur de spectacle, il traque les fautes d’orthographe avec passion. Défenseur de l’accent circonflexe et du point-virgule, il célèbre la langue française.
Venez échanger avec lui !
Né d’un père auteur dramatique et journaliste, Philippe Ouzounian grandit entouré des 4 500 livres de la bibliothèque familiale.
Entrepreneur de spectacle, comédien, responsable d’une compagnie de théâtre, écrivain public, il n’aime pas les fautes d’orthographe !
C’est devenu un jeu, une obsession il les voit toutes !
Par son engagement en faveur de l’accent circonflexe ou du point-virgule, il montre son respect de la langue et de l’orthographe.
Venez discuter et échanger sur les fautes d’orthographe et de français avec Philippe Ouzounian. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Born to a playwright and journalist, Philippe Ouzounian grew up surrounded by 4,500 books.
An actor and showman, he hunts down spelling mistakes with a passion. An advocate of the circumflex accent and the semicolon, he celebrates the French language.
Come and chat with him!
L’événement Intervention L’amour de la langue française Descartes a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire