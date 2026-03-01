Intervention L’amour de la langue française Descartes

Intervention L'amour de la langue française

Intervention L’amour de la langue française Descartes jeudi 12 mars 2026.

Intervention L’amour de la langue française

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :
2026-03-12

Né d’un père auteur dramatique et journaliste, Philippe Ouzounian grandit parmi 4 500 livres.
Comédien et entrepreneur de spectacle, il traque les fautes d’orthographe avec passion. Défenseur de l’accent circonflexe et du point-virgule, il célèbre la langue française.
Venez échanger avec lui !
Né d’un père auteur dramatique et journaliste, Philippe Ouzounian grandit entouré des 4 500 livres de la bibliothèque familiale.
Entrepreneur de spectacle, comédien, responsable d’une compagnie de théâtre, écrivain public, il n’aime pas les fautes d’orthographe !
C’est devenu un jeu, une obsession il les voit toutes !
Par son engagement en faveur de l’accent circonflexe ou du point-virgule, il montre son respect de la langue et de l’orthographe.
Venez discuter et échanger sur les fautes d’orthographe et de français avec Philippe Ouzounian.   .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06  agaillard@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Born to a playwright and journalist, Philippe Ouzounian grew up surrounded by 4,500 books.
An actor and showman, he hunts down spelling mistakes with a passion. An advocate of the circumflex accent and the semicolon, he celebrates the French language.
Come and chat with him!

L’événement Intervention L’amour de la langue française Descartes a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

Prochains événements à Descartes