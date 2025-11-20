Intervention Monique Kallassy – Val’Pôle, pôle d’écologie industrielle – Veolia CCI Seine-et-Marne Serris

Intervention Monique Kallassy – Val’Pôle, pôle d’écologie industrielle – Veolia CCI Seine-et-Marne Serris jeudi 20 novembre 2025.

Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T12:00:00

Dans le cadre du Forum Industrie organisé par la CCI de Serris le 20 novembre 2025, Monique Kallassy, directrice de Val’Pôle, pôle d’écologie industrielle – Veolia, interviendra pour partager son expérience et son expertise dans le recyclage et la valorisation des déchets.

Lors de cette intervention, les participants pourront :

Comprendre le rôle stratégique du recyclage et de la valorisation des déchets dans l’industrie moderne,

Découvrir les enjeux environnementaux et économiques liés à la gestion durable des ressources,

S’inspirer du parcours d’une dirigeante dans un secteur clé pour l’industrie et l’écologie,

Échanger sur les métiers et les opportunités de carrière dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets.

Une intervention unique qui met en lumière l’importance de l’industrie responsable, les innovations dans le recyclage et les perspectives d’avenir pour les jeunes souhaitant s’engager dans des métiers durables et porteurs.

CCI Seine-et-Marne 1 Av. Johannes Gutenberg, 77700 Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Rencontrez Monique Kallassy, directrice de Val’Pôle, pôle d’écologie industrielle – Veolia, pour découvrir le recyclage et la valorisation des déchets et l’impact de l’industrie durable.