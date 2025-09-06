Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube Salle de l’ancien presbytère Lasseube

Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube
samedi 6 septembre 2025.

Salle de l’ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06

2025-09-06

L’arécréee organise une intervention par Ariane Bruneton sur l’émigration pyrénéenne aux Amériques aux 19e et 20e siècles.
L’intervention traitera des départs de Lasseube.   .

Salle de l'ancien presbytère
18 Rue de la République
Lasseube 64290
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine 

