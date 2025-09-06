Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube Salle de l’ancien presbytère Lasseube
Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube Salle de l’ancien presbytère Lasseube samedi 6 septembre 2025.
Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube
Salle de l’ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
L’arécréee organise une intervention par Ariane Bruneton sur l’émigration pyrénéenne aux Amériques aux 19e et 20e siècles.
L’intervention traitera des départs de Lasseube. .
Salle de l’ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 66 91 70
English : Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube
German : Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube
Italiano :
Espanol : Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube
L’événement Intervention par Ariane Bruneton Les départs de Lasseube Lasseube a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn