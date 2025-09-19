INTERVENTION SCOLAIRE : « L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE 1946 A NOS JOURS, AU REGARD DU BTP » par Nathalie Cazelles 97320 Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni

INTERVENTION SCOLAIRE : « L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE 1946 A NOS JOURS, AU REGARD DU BTP » par Nathalie Cazelles 97320 Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni vendredi 19 septembre 2025.

INTERVENTION SCOLAIRE : « L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE 1946 A NOS JOURS, AU REGARD DU BTP » par Nathalie Cazelles Vendredi 19 septembre, 08h00 97320 Saint-Laurent du Maroni Guyane

Réservation sur inscription. Places limitées à classe – cycle 4 – lycée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

En 1946, la Guyane devient un département français d’Outre-mer. Le nouveau préfet, Robert Vignon, ainsi que le Conseil Général s’attèlent à aménager ce territoire composé de villages isolés les uns des autres et égrenés le long du littoral. La route du littoral est construite. Dans les années 1960, l’installation du CSG relance l’aménagement du territoire mais qui se catalyse sur Kourou. A partir des années 2000, sous l’impulsion de la Région puis de la CTG de grands travaux sont lancés.

La conférence de Mme Cazelles se tiendra le jeudi 18 septembre à 18h30 à la terrasse du CIAP

97320 Saint-Laurent du Maroni 97320 Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane [{« type »: « email », « value »: « cip.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

En 1946, la Guyane devient un département français d’Outre-mer. Le nouveau préfet, Robert Vignon, ainsi que le Conseil Général s’attèlent à aménager ce territoire composé de villages isolés les uns A…

Aménagement Route de Régina-ATG PER 242_France Guyane _1976