Interventions et anecdotes, conférence du Lieutenant-Colonel Collinet Montville jeudi 25 septembre 2025.

Rue Baron Bigot Montville Seine-Maritime

Début : 2025-09-25 18:30:00

2025-09-25

Conférence des Amis du Musée des sapeurs-pompiers animée par le Lieutenant-Colonel Jean-Pierre Collinet .

Rue Baron Bigot Montville 76710 Seine-Maritime Normandie musee-sapeurs-pompiers@wanadoo.fr

