Interview animée avec le sculpteur Paul Day La Lanterne Magique Beaune
Interview animée avec le sculpteur Paul Day La Lanterne Magique Beaune samedi 20 septembre 2025.
Interview animée avec le sculpteur Paul Day
La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Interview animée avec le sculpteur Paul Day
Une conférence est animée par Paul Day, sous la forme d’un temps d’échanges avec le public.
Vous saurez tout sur la sculpture vue par Paul Day, artiste atypique, à contre-courant des modes
artistiques. Paul Day se prête à l’exercice de l’interview. A vos questions ! .
La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 98 70 culture@mairie-beaune.fr
English : Interview animée avec le sculpteur Paul Day
German : Interview animée avec le sculpteur Paul Day
Italiano :
Espanol :
L’événement Interview animée avec le sculpteur Paul Day Beaune a été mis à jour le 2025-09-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)