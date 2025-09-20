Interview animée avec le sculpteur Paul Day La Lanterne Magique Beaune

Interview animée avec le sculpteur Paul Day La Lanterne Magique Beaune samedi 20 septembre 2025.

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Une conférence est animée par Paul Day, sous la forme d’un temps d’échanges avec le public.

Vous saurez tout sur la sculpture vue par Paul Day, artiste atypique, à contre-courant des modes

artistiques. Paul Day se prête à l’exercice de l’interview. A vos questions ! .

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 98 70 culture@mairie-beaune.fr

