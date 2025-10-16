Interviews d’Architectes à Antibes Juan-Les-Pins – L’ancien hôtel de luxe, Le Provençal L’Hôtel Le Provençal Antibes

Début : 2025-10-16T08:00:00 – 2025-10-16T23:59:00

Fin : 2025-10-19T08:00:00 – 2025-10-19T23:59:00

Découvrez l’interview exclusive de Monsieur Richard Martinet, l’architecte du Provençal, autour du projet de réhabilitation de ce lieu chargé d’histoire. Entre contraintes urbaines, inspirations locales et ambitions contemporaines, ce témoignage offre un regard unique sur l’architecture du quotidien.

-Une majesté intemporelle :

Ancien hôtel de luxe, ce bâtiment a été transformé en une collection de 35 magnifiques appartements. Situé au Cap d’Antibes, ce joyau architectural conjugue l’opulence de son histoire à un style de vie moderne et élégant.

-Un cadre légendaire :

Le Provençal bénéficie d’un emplacement privilégié, à deux pas de la Pinède, véritable cœur battant de Juan-les-Pins. Ce lieu emblématique, à la fois verdoyant et central, incarne l’âme vivante de la ville.

-Un héritage prestigieux : l’âge d’or des années 20

Avec sa lumière unique, sa palette de couleurs éblouissantes et la splendeur de sa nature luxuriante, ce coin de la Riviera attire depuis plus d’un siècle les aristocrates européens, les acteurs d’Hollywood, les artistes et les chefs d’Etat. C’est en 1927 que Le Provençal a ouvert ses portes, à l’époque comme hôtel, et qu’il a ainsi transformé la côte d’Azur en un luxueux terrain de jeu pour la jet set du monde entier, devenant l’emblème du style, de la sophistication et de la séduction au cœur des années folles, l’âge d’or des années 20.

Pour accéder à l’interview et aux vidéos : scanner le QR code présent directement sur place ou sur le lien suivant :

https://www.antibes-juanlespins.com/information/agenda/journees-de-larchitecture

ou bien :

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/agenda/journees-de-larchitecture-antibes-juan-les-pins-9478#:~:text=Du 17 au 19 octobre,Toutes les activités sont GRATUITES.

L'Hôtel Le Provençal 2 Avenue Notre Dame, 06160 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur L'Hôtel Le Provençal, situé à Juan-les-Pins (Antibes), est un bâtiment emblématique du littoral azuréen. Construit dans les années 1920, il incarne l'élégance de l'architecture balnéaire de la Belle Époque. Fermé pendant plusieurs décennies, il fait aujourd'hui l'objet d'un ambitieux projet de réhabilitation mêlant patrimoine historique et design contemporain, avec une vue imprenable sur la Méditerranée.

Plongez dans les coulisses d’un bâtiment emblématique d’Antibes Juan-les-Pins

©mairie_antibes