Interviews d’Architectes à Antibes Juan-Les-Pins – Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-les-Pins. Antibes

Interviews d’Architectes à Antibes Juan-Les-Pins – Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 17 – 19 octobre Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-les-Pins. Alpes-Maritimes

Accès libre et gratuit.

Début : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T23:00:00

Fin : 2025-10-19T09:00:00 – 2025-10-19T23:00:00

Inauguré en 2021, ce conservatoire incarne une vision contemporaine de l’architecture au service de l’enseignement artistique. Pensé pour répondre aux exigences pédagogiques, acoustiques et environnementales, le bâtiment est une œuvre de l’agence Jacques Ripault Architecture, avec la participation de Monsieur Syril Travier.

Élevé sur quatre niveaux (R+3) et déployant plus de 4 700 m², le conservatoire se distingue par une façade épurée et des volumes lumineux, favorisant la fluidité des circulations et l’ouverture des espaces. Son auditorium de 300 places, véritable cœur sonore du projet, est conçu comme un instrument de musique à part entière, habillé de frêne et de chêne pour une acoustique exceptionnelle.

L’ensemble du bâtiment intègre des matériaux durables et des dispositifs techniques de pointe : ventilation double flux, isolation renforcée, éclairage LED, pilotage énergétique centralisé… autant d’éléments qui traduisent une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE), respectueuse du cadre urbain et des usagers.

Situé à proximité immédiate du théâtre Anthéa, le conservatoire s’inscrit avec élégance dans le paysage culturel antibois, affirmant sa vocation : offrir aux élèves, aux enseignants et au public un lieu d’excellence, de création et de transmission.

Pour accéder à l’interview et aux vidéos : scanner le QR code présent directement sur place ou sur le lien suivant :

https://www.antibes-juanlespins.com/information/agenda/journees-de-larchitecture

ou bien :

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/agenda/journees-de-larchitecture-antibes-juan-les-pins-9478#:~:text=Du 17 au 19 octobre, Toutes les activités sont GRATUITES.

Le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique d'Antibes Juan-les-Pins. 1 Rue Claude Debussy, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Ouvert en 1980, le Conservatoire est un établissement culturel de la ville d'Antibes Juan les Pins spécialisé dans l'enseignement de deux domaines du spectacle vivant : la musique et l'art dramatique.

Il accueille les élèves musiciens et comédiens, du niveau débutant jusqu’à la formation des amateurs de bon niveau et celle de futurs jeunes professionnels.

Disposant d’un bâtiment dédié et parfaitement adapté, il offre la possibilité d’un apprentissage dans un cadre idéal.

Attaché à développer une forte pratique de la scène pour les élèves et les enseignants, le Conservatoire est l’initiateur de nombreuses manifestations.

Chaque année, plus de 100 représentations (auditions, concerts, spectacles) mettent en avant le travail et le talent de chacun, créant une motivation supplémentaire à l’apprentissage.

Le Conservatoire participe toute l’année à des actions de sensibilisation et de développement des publics, prenant part activement à la vie culturelle du territoire.

A cette fin, il assure la diffusion des productions liées à ses activités pédagogiques et entretient des relations privilégiées avec de nombreux partenaires locaux. Parking souterrain de 230 places sous le théâtre Anthéa (accès au niveau de l’entrée des courts de tennis) ouvert jusqu’à 1h00 du matin.

Deux parkings extérieurs gratuits de 100 et 60 places sont également à votre disposition à 200 mètres du théâtre.

En bus

. lignes A, 7, 8, 9, 10, 12, 23 : « Stade nautique »

En train

. Gare SNCF d’Antibes à 300 mètres.

Découvrez l’interview exclusive de Monsieur Syril Travier, l’un des architectes du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-les-Pins.

©mairie_antibes