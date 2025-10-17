Interviews d’Architectes à Antibes Juan-Les-Pins – Le Port Gallice Port Gallice Antibes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T08:00:00 – 2025-10-17T23:59:00

Fin : 2025-10-19T08:00:00 – 2025-10-19T23:59:00

Une architecture méditerranéenne bioclimatique remise à l’honneur

Le Port Gallice à Antibes a récemment fait l’objet d’une réhabilitation architecturale exemplaire, centrée sur la valorisation du patrimoine méditerranéen et l’intégration écologique. Le projet est porté par l’atelier Philippe Prost dans le cadre du programme “Gallice 21”.

Le bâtiment Nord du port, construit en 1968 par l’architecte Guillaume Gillet, a été entièrement réhabilité. Ce bâtiment emblématique, situé dans la crique de la Fontaine du Pin, incarne les principes de l’architecture méditerranéenne bioclimatique :

• Toit-terrasse et débords de toiture pour limiter l’exposition solaire

• Patios végétalisés favorisant la ventilation naturelle et la lumière

• Couleurs claires pour réfléchir la chaleur

• Impostes ouvrantes permettant de purger l’air chaud et de réguler le climat intérieur

Une démarche écologique et patrimoniale

La réhabilitation a mis l’accent sur l’usage de matériaux biosourcés et sur la végétalisation des espaces extérieurs :

• Isolation en fibre de bois

• Menuiseries en mélèze

• Sols en linoléum

• Création d’un jardin sec sur les terrasses, avec plus de 10 000 plantes méditerranéennes adaptées au stress hydrique estival, en partenariat avec la Villa Thuret-Inria

La terrasse haute du chantier naval est désormais accessible au public, transformée en belvédère panoramique sur le golfe de la Napoule et les îles de Lérins.

Une vision contemporaine du patrimoine portuaire

Le projet architectural s’inscrit dans une réflexion plus large sur la patrimonialisation des ports de plaisance. Lors d’une journée d’étude en avril 2025, organisée en lien avec l’exposition Philippe Prost, la mémoire vive, le Port Gallice a été présenté comme un exemple de reconversion réussie, conciliant mémoire du XXe siècle et enjeux du XXIe siècle.

Ce projet illustre une volonté de reconnecter le port à la ville, en créant des espaces ouverts, accessibles et respectueux de l’environnement.

Pour accéder à l'interview et aux vidéos :

https://www.antibes-juanlespins.com/information/agenda/journees-de-larchitecture

ou bien :

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/agenda/journees-de-larchitecture-antibes-juan-les-pins-9478#:~:text=Du 17 au 19 octobre, Toutes les activités sont GRATUITES.

Port Gallice Cap d'Antibes FR, 47 Bd Edouard Baudoin, 06160 Antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

