Interviews d’Architectes à Antibes Juan-Les-Pins – Le Port Vauban Port Vauban Antibes

Interviews d’Architectes à Antibes Juan-Les-Pins – Le Port Vauban 17 – 19 octobre Port Vauban Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T08:00:00 – 2025-10-17T23:00:00

Fin : 2025-10-19T08:00:00 – 2025-10-19T23:00:00

Un projet architectural ambitieux et structurant

Sous la direction de l’architecte Philippe Prost, le Port Vauban d’Antibes entame une transformation ambitieuse pour devenir un port du XXIe siècle, alliant innovation, durabilité et valorisation patrimoniale.

Parmi les réalisations clés :

• Le Village des Artisans : un ensemble de bâtiments modernes dédiés aux métiers du nautisme, intégrés avec soin dans le paysage portuaire.

• Requalification des zones techniques : amélioration des infrastructures, des circulations et des équipements pour une meilleure expérience des plaisanciers.

• Valorisation du patrimoine : une approche architecturale respectueuse de l’histoire du port, de ses strates militaires et commerciales, jusqu’à son identité contemporaine.

Ce projet s’inscrit dans une vision durable, où l’architecture dialogue avec la mémoire du lieu et les usages de demain.

Pour accéder à l’interview et aux vidéos : scanner le QR code présent directement sur place ou sur le lien suivant :

https://www.antibes-juanlespins.com/information/agenda/journees-de-larchitecture

ou bien :

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/agenda/journees-de-larchitecture-antibes-juan-les-pins-9478#:~:text=Du 17 au 19 octobre, Toutes les activités sont GRATUITES.

Port Vauban Quai de Grande Plaisance, Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

©mairie_antibes