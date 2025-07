Intervillage La Jaille Yvon La Jaille-Yvon

Animations « Intervillage » organisées le 13 septembre 2025 à partir de 13h à la Jaille-Yvon.

Le samedi 13 septembre Intervillage à la Jaille Yvon: entrée libre l’après-midi et repas du soir sur inscription.

Venez encourager les différentes équipes lors de cet après-midi Intervillage et admirer les prestations de Miss’is Sophie.

Continuez l’aventure avec un repas dansant en dégustant un sot l’y laisse (poulet roti pour les enfants) et son accompagnement suivi d’une tarte tatin.

Restauration sur place, sur réservation. .

5 Rue des Ventons La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 40 82 68 06 45 37 44 51

English :

Intervillage » events organized on September 13, 2025 from 1pm at La Jaille-Yvon.

German :

Animationen « Intervillage », die am 13. September 2025 ab 13 Uhr in La Jaille-Yvon organisiert werden.

Italiano :

Eventi « Intervillage » organizzati il 13 settembre 2025 dalle 13:00 a La Jaille-Yvon.

Espanol :

Actos « Intervillage » organizados el 13 de septiembre de 2025 a partir de las 13.00 horas en La Jaille-Yvon.

L’événement Intervillage La Jaille Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme Anjou bleu