Intervillage Salon-la-Tour contre Meilhards Salon-la-Tour
samedi 29 août 2026 · Salon-la-Tour
Informations pratiques
Salon-la-Tour
Intervillage Salon-la-Tour contre Meilhards
Salon-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Après avoir participé à l’Intervillage de Meilhards, le comité des fêtes de Salon relève le défi et organise son premier Intervillage à Salon-la-Tour !
La bataille s’annonce féroce, intense… et surtout pleine de bonne humeur !
Alors, venez nombreux supporter votre village et encourager nos participants dans une ambiance de folie !
L’ambiance sera assurée par notre DJ Pieds d’Alu pour mettre le feu toute la soirée !
Début de l’intervillage à 14h Jeux de force, d’habilité et de réflexion
Dîner du soir à partir de 19h30 (Melon/jambon cru, faux filet limousin/frites, tarte fine aux pommes, café 20€) réservation au Petit Salon 05 55 97 47 63. .
Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 51 86 comitedesfetes.salonlatour@gmail.com
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English : Intervillage Salon-la-Tour contre Meilhards
L’événement Intervillage Salon-la-Tour contre Meilhards Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze