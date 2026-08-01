Informations pratiques

Salon-la-Tour

Intervillage Salon-la-Tour contre Meilhards

Salon-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Après avoir participé à l’Intervillage de Meilhards, le comité des fêtes de Salon relève le défi et organise son premier Intervillage à Salon-la-Tour !

La bataille s’annonce féroce, intense… et surtout pleine de bonne humeur !

Alors, venez nombreux supporter votre village et encourager nos participants dans une ambiance de folie !

L’ambiance sera assurée par notre DJ Pieds d’Alu pour mettre le feu toute la soirée !

Début de l’intervillage à 14h Jeux de force, d’habilité et de réflexion

Dîner du soir à partir de 19h30 (Melon/jambon cru, faux filet limousin/frites, tarte fine aux pommes, café 20€) réservation au Petit Salon 05 55 97 47 63. .

Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 51 86 comitedesfetes.salonlatour@gmail.com

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English : Intervillage Salon-la-Tour contre Meilhards

L’événement Intervillage Salon-la-Tour contre Meilhards Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze