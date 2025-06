Intervillages et Fête de la Saint Jean Stade Saint-Jean-d’Assé 28 juin 2025 09:00

Sarthe

Intervillages et Fête de la Saint Jean Stade 17 Les Grouas Saint-Jean-d’Assé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Les communes s’affrontent dans une série de jeux sortifs et d’adresse pour remporter le précieux totem.

Intervillages de 9h à 18h avec les communes de Saint Jean d’Assé, Courcebœufs, La Guierche, Souillé.

Tout au long de la journée animations et marché d’artisans locaux.

De 18h30 à 3h Fête de la Saint Jean.

Démonstrations de danses country. Concerts de Kabudija , Laftablues . Embrasement du feu de la Saint Jean, feu d’artifice et soirée DJ.

Repas champêtre sur réservation au 06 33 89 20 35 (13€/adulte, 8€/enfant). .

Stade 17 Les Grouas

Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 25 21

English :

The communes compete in a series of games of sortition and skill to win the precious totem pole.

German :

Die Gemeinden treten in einer Reihe von Sorben- und Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an, um das wertvolle Totem zu gewinnen.

Italiano :

I comuni si sfidano in una serie di giochi di selezione e di abilità per aggiudicarsi il prezioso totem.

Espanol :

Los municipios compiten en una serie de juegos de sortición y habilidad para hacerse con el preciado tótem.

L’événement Intervillages et Fête de la Saint Jean Saint-Jean-d’Assé a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Maine Coeur de Sarthe