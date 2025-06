INTERVILLES PESCALUNE 2025 Lunel 27 juin 2025 07:00

Hérault

INTERVILLES PESCALUNE 2025 277A Rue Tivoli Lunel Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Le vendredi 27 juin à 21h, les arènes de Lunel accueilleront les villes de Mauguio, Castries, Marsillargues et Beaulieu s’affronteront dans des épreuves taurines et des jeux ludiques

-Divisions des arènes en 4 sections pour soutenir votre ville !

– Animation musicale assurée par le DJ Totoff

-Arbitrage et animation par Joris Alvarez et Philipp Montay

– Nouveau jeux: La Vache Bolognaise, Le Pêcheur Pescalune, La Course des flechette, ou encore Le Mur Pescalune.

-Une prime exceptionnelle de 1000 euros pour l’équipe gagnante !

-Tarif 9€ (5€ en tarif réduit)

– Réservez vos places dès maintenant sur le site de Maestria Production ou par téléphone au 06.31.13.19.01. .

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 31 13 19 01

English :

On Friday June 27th at 9pm, the Lunel bullring will welcome the towns of Mauguio, Castries, Marsillargues and Beaulieu, who will compete in bullfighting events and fun games

German :

Am Freitag, den 27. Juni um 21 Uhr werden in den Arenen von Lunel die Städte Mauguio, Castries, Marsillargues und Beaulieu in Stierkämpfen und lustigen Spielen gegeneinander antreten

Italiano :

Venerdì 27 giugno alle 21, l’arena di Lunel accoglierà le città di Mauguio, Castries, Marsillargues e Beaulieu, che si sfideranno in corride e giochi divertenti

Espanol :

El viernes 27 de junio a las 21.00 horas, la plaza de toros de Lunel acogerá a las localidades de Mauguio, Castries, Marsillargues y Beaulieu, que competirán en pruebas taurinas y juegos lúdicos

