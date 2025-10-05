INTERZONE – CENTRE CULTUREL MOSAIQUE Le Mene

INTERZONE – CENTRE CULTUREL MOSAIQUE Le Mene vendredi 12 décembre 2025.

INTERZONE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Rencontre musicale au sommetCréé en 2002 à Damas, Interzone est un duo guitare/oud avec Serge Teyssot Gay et Khaled Aljaramani.Dans un dialogue chaleureux, le oud oriental de l’un et la guitare électrique de l’autre célèbrent une amitié aussi forte que lointaine. Méditative et mélancolique, à la frontière floue du réel et de l’imaginaire, leur musique est tout à la fois rêveuse et nostalgique, sereine et réconfortante.

CENTRE CULTUREL MOSAIQUE RUE DES MUSICIENS 22330 Le Mene 22