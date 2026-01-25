Intime paysage Morgane Barbotin Rosnay
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
2026-03-13
Dans cette exposition la plasticienne Morgane Barbotin nous fait découvrir son univers.
Le travail plastique de Morgane Barbotin apporte fraicheur et dynamisme. Entre sculpture et dessin son univers est à la fois naïf et profond. Les couleurs sont vives et sa peinture directe, la nature se glisse derrière quelques coups de pinceaux, là une chaise vide nous appelle à plus de profondeur. Du bleu intense aux couleurs de l’automne laissez-vous embarquer dans son voyage intime. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
In this exhibition, visual artist Morgane Barbotin introduces us to her world.
