Intime paysage Morgane Barbotin vernissage Rosnay vendredi 13 mars 2026.

Le Bouchet Rosnay Indre

Début : Vendredi 2026-03-13 18:30:00
2026-03-13

Dans cette exposition la plasticienne Morgane Barbotin nous fait découvrir son univers, c’est le vernissage. Venez !
Le travail plastique de Morgane Barbotin apporte fraicheur et dynamisme. Entre sculpture et dessin son univers est à la fois naïf et profond. Les couleurs sont vives et sa peinture directe, la nature se glisse derrière quelques coups de pinceaux, là une chaise vide nous appelle à plus de profondeur. Du bleu intense aux couleurs de l’automne laissez-vous embarquer dans son voyage intime. A l’occasion du vernissage rencontre avec l’artiste et pot de l’amitié.   .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

In this exhibition, visual artist Morgane Barbotin introduces us to her world. Don’t miss it!

