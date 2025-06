INTIME – Rungis Piano-Piano 6e édition Conservatoire de Rungis Rungis 4 octobre 2025

INTIME – Rungis Piano-Piano 6e édition Conservatoire de Rungis Rungis Samedi 4 octobre, 20h30 Billetterie: Tarif plein 20.49€ – Tarif Réduit 15.44€ – Gratuit pour les moins de 10 ans

Récital à 2 pianos

Paul Lewis & Steven Osborne

Récital à 2 pianos

Comme dans un salon parisien du tout début du 20ème siècle avec les pianistes britanniques Paul Lewis et Steven Osborne… Ils interprètent le programme de leur dernier disque (French Duets) : des œuvres phares écrites pour piano à quatre mains.

Fauré : Dolly op. 56

Poulenc : Sonate pour piano à 4 mains

Debussy : Six épigraphes antiques

—

Debussy : Petite suite

Stravinsky : Trois Pièces Faciles

Ravel : Ma mère l’Oye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T22:10:00.000+02:00

1

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2025/intime/ https://www.billetweb.fr/intime2

Conservatoire de Rungis 4 Place du Général de Gaulle Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne