Into the Black Karim Thioune, Nadège 100 gêne et Youness Hanifi Festival Drôlement Bien Salle Proudhon Besançon

Into the Black Karim Thioune, Nadège 100 gêne et Youness Hanifi Festival Drôlement Bien

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Spectacle dans le noir

Préparez-vous à une soirée d’humour pas comme les autres. Into the Black vous propose un plateau d’humoristes talentueux — Karim Thioune, Nadège 100 gêne et Youness Hanifi — se produisant dans l’obscurité totale. Une immersion sensorielle où seul le rire compte. .

