INTO THE WILD PAR CATHERINE GUILHOU

44bis Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-03

Into the Wild suit des personnages en immersion dans la nature. Une œuvre sensible qui invite à repenser notre lien au vivant et aux enjeux environnementaux.

Into the Wild est une promenade photographique et poétique qui suit plusieurs personnages dans leur immersion au cœur de la nature. À travers l’observation sensible des paysages, du ciel, de la végétation et du vivant, l’œuvre invite à redécouvrir le monde naturel à la lumière des enjeux environnementaux actuels. Elle interroge notre relation à la nature et propose une reconnexion émotionnelle et physique avec l’écosystème, en rappelant les liens ancestraux qui unissent l’être humain à son habitat naturel. .

44bis Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 22 89 34 maisonregion.herault@laregion.fr

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English :

Into the Wild follows characters immersed in nature. A sensitive work that invites us to rethink our relationship with living beings and environmental issues.

L’événement INTO THE WILD PAR CATHERINE GUILHOU Béziers a été mis à jour le 2026-03-19 par 34 ADT34